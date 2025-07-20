أغلقت وزارة التجارة مستودعين مخالفين؛ للغش في تعبئة وتغليف أغذية وحلويات أطفال منتهية الصلاحية، وضبطت 8 أطنان منتجات غذائية فاسدة أعدت للتعبئة والتغليف في عبوات تحمل تواريخ صلاحية جديدة، وتم حجزها ومصادرتها لإتلافها وإحالة المتورطين لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.
وداهمت الفرق الرقابية للوزارة المقرين الواقعين في حي العزيزية وحي الخالدية جنوب الرياض، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء.
واشتملت الكميات المضبوطة على مكسرات وبقوليات وحلويات وبن قهوة، كما تم ضبط ملصقات تحمل تواريخ صلاحية جديدة، وأختام تستخدم في أعمال الغش.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، إذ ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.