



أغلقت وزارة التجارة مستودعين مخالفين؛ للغش في تعبئة وتغليف أغذية وحلويات أطفال منتهية الصلاحية، وضبطت 8 أطنان منتجات غذائية فاسدة أعدت للتعبئة والتغليف في عبوات تحمل تواريخ صلاحية جديدة، وتم حجزها ومصادرتها لإتلافها وإحالة المتورطين لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.





وداهمت الفرق الرقابية للوزارة المقرين الواقعين في حي العزيزية وحي الخالدية جنوب الرياض، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء.

واشتملت الكميات المضبوطة على مكسرات وبقوليات وحلويات وبن قهوة، كما تم ضبط ملصقات تحمل تواريخ صلاحية جديدة، وأختام تستخدم في أعمال الغش.