تنطلق أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، بمشاركة وفود أكثر من 13 دولة إسلامية في الفترة من 20 يوليو إلى 21 يوليو بالمدينة المنورة.

وتُعقد الاجتماعات برئاسة محافظ المواصفات السعودية رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) الدكتور سعد عثمان القصبي، وتأتي استضافة المملكة لهذه الاجتماعات تأكيداً على دورها المحوري في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.

يشار إلى أن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) هو أحد الأجهزة الإسلامية المتخصصة، التي تعمل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، ويعنى بوضع وتطوير المواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتجات والخدمات على المستوى الدولي، مع تعزيز المشاركة الفاعلة من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الدول الأعضاء.

وتعد هذه الاجتماعات محطة مهمة لدفع مسيرة التعاون الفني بين الدول الإسلامية، إذ من المتوقع أن تصدر عنها قرارات وتوصيات تعزز البنية التحتية للجودة، وتدعم احتياجات الدول الأعضاء، بما يُسهم في تسهيل التجارة البينية وزيادة فرص المنتجات الإسلامية في النفاذ إلى الأسواق العالمية.