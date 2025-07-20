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سلال غذائية لولاية ننجرهار بأفغانستان.
سلال غذائية لولاية ننجرهار بأفغانستان.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 100 سلة غذائية في ولاية ننجرهار بأفغانستان.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 100 سلة غذائية في ولاية ننجرهار بأفغانستان.
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 سلة غذائية في مخيم عمري بمعبر طورخم في ولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها الأفغان العائدون من باكستان إلى بلادهم، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025 - 2026م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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