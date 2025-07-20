ثمّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الجهود والبرامج النوعية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهود التي يقدمها الفرع في المنطقة.

ونوّه أمير منطقة نجران بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تعد من مرتكزات الشريعة السمحة وتتطلب مرونة عالية في تحقيقها بما يتناسب مع المتغيرات الفكرية، ووسائل التواصل المتطورة بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سعيد بن عبدالله الأحمري، الذي قدّم التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المنصرم، وما يحتويه من أعمال ميدانية وتوعوية.