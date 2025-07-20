اطلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على خطط وبرامج تعليم جازان، وذلك خلال تسلمه التقريرَ الشامل لأداء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وخططها المستقبلية.

وكان أمير جازان قد التقى، في مكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، واطّلع على عرضٍ شمل أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات أداء، وخطط وبرامج تعليمية مرتبطة بالأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم، بما يعكس التزام الإدارة برفع جودة التعليم، وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي.

ووجّه أمير منطقة جازان، بمواصلة الجهود المبذولة في قطاع التعليم، منوّهًا بالدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الرشيدة وما يلقاه من عناية واهتمام في مختلف مراحله.