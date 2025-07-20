أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن النقل والخدمات اللوجستية هو قطاع حيوي يرتبط بكل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتعزيز جودة الحياة وجاذبية المنطقة للاستثمار والسياحة وللحركة التجارية، ولا شك أن التطويرات الكبيرة التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية مهمة.

جاء ذلك خلال تدشّين أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف إستراتيجية مطارات الدمام، وافتتح حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار ريال، وشملت تنفيذ 77 مشروعاً تنموياً لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة المسافر، كما أُعلن خلال الحفل ناقل وطني اقتصادي جديد ينطلق من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ويقدّم رحلات إلى 24 وجهة داخلية و57 وجهة دولية.

وأضاف أن هذه التجهيزات ضرورية لتحديث المطار وتزويده بأحدث التقنيات وتم اليوم تدشين المخطط العام المستقبلي للمطار ليصل لأكثر 30 مليون راكب وبشكل استباقي وبما يخدم السياحة والتنمية بالمنطقة، إذ يشهد المطار نمواً كبيراً كـ 35% نمو في المطار زيادة في الوجهات في السنتين الأخيرتين، ونمو 160% في حركة الشحن الجوي، وكذلك إعلان نتائج مسابقة الناقل الوطني الجديد الاقتصادي الذي سيخدم المنطقة وسيكون مقره مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ويخدم المنطقة بأكثر من 40 طائرة، و50 وجهة و10 ملايين راكب، وهو إضافة جوهرية لتكامل الخدمات مع البنى التحتية في المطار والنواقل الجوية، وهذه نقلة كبيرة، وفي أقل من عام سيكون هذا المشغل يعمل ويربط المنطقة ويعزز الحركة السياحية والتجارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا المخطط العام والمشاريع التنموية تمثل امتداداً لإستراتيجية وطنية تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وتعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً يربط بين ثلاث قارات.