تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الثامنة من «ملتقى الصحة العالمي 2025» خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر القادم، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي.ويعد الملتقى من أبرز الفعاليات الصحية في المنطقة، بمشاركة أكثر من 2000 جهة محلية ودولية، و500 متحدث متخصص، إلى جانب حضور واسع من داخل المملكة وخارجها، ويعتبر منصة للحوار حول مستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والاستثمار في الصحة المستدامة.وأكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الملتقى يجسّد توجهات المملكة في التحول الصحي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمبتكرين، عبر بنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي محفز.وسيشهد الملتقى تنظيم «قمة القادة»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وشركات عالمية، إضافة إلى جلسات تناقش الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والوقاية الوطنية، وتمويل الرعاية، والحلول الرقمية.ويتيح الملتقى فرصاً تعليمية ومهنية للكوادر الصحية وطلاب الكليات من خلال ورش العمل، والمنتديات العلمية، ومبادرات الصحة الوقائية مثل فعالية «عش بصحة»، التي تركز على تمكين الأفراد من تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة.