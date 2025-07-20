وقع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة ‏الحيوانية والسمكية مذكرة تفاهم مع قطاعات عالمية متخصصة في حلول التقنية الحيوية، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي.وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمساعي المملكة في دعم استدامة الإنتاج ‏الحيواني، وتحسين جودة وسلامة المنتجات المحلية، من خلال تبني حلول ‏مبتكرة تسهم في تقليل المخاطر الصحية والبيئية، وتعزز القدرة التنافسية ‏للمنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.وبموجب المذكرة، سيتم توطين هذه التقنيات بما يدعم تطوير ‏قطاع الدواجن ورفع كفاءته التشغيلية والإنتاجية، ويؤسس لقطاع حيواني ‏قائم على الابتكار والمعرفة.‏ وتتمحور كذلك حول تقنية العاثيات البكتيرية التي تُعد بديلاً حيوياً واعداً للمضادات الحيوية ‏التقليدية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بمقاومة البكتيريا ‏للمضادات، إذ تستهدف العاثيات بكتيريا السالمونيلا بشكل نوعي، ما يُسهم ‏في تقليل انتشارها، وخفض الاعتماد على المضادات الحيوية، والتحول ‏نحو إنتاج غذائي أكثر أماناً وخلواً من المضادات.كما يسهم استخدام هذه التقنية في تقليل مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن ‏السالمونيلا في المنتجات الحيوانية كالدواجن والبيض، بما يرفع جودة ‏وسلامة المنتج النهائي، ويعزز فرصه التنافسية في الأسواق المحلية ‏والعالمية.‏ وتشير العديد من الدراسات إلى قدرة تقنية العاثيات البكتيرية على خفض ‏نسب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا في الدواجن بنسبة ‏تصل إلى 90% عند استخدامها كرذاذ بعد ‏الذبح، كما تدعم هذه التقنية استراتيجيات العلاج الذكي عبر مزيج من ‏العاثيات التي تهاجم البكتيريا المقاومة بطرق متعددة، ما يعزز فاعلية ‏العلاج ويحد من ظهور سلالات جديدة مقاومة. ‏وأكد البرنامج الوطني، أن المذكرة تمثل محطة مفصلية في مسار ‏توطين التقنيات الحيوية ودعم الابتكار، وتسهم في بناء منظومة إنتاج ‏غذائي أكثر مرونة وجودة واستدامة.‏