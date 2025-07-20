أكدت المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) أنه في حال توفرت فرص جديدة خلال الفترة المحددة في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني، وكانت أفضل من القبول الحالي للمتقدمين والمتقدمات بناءً على الترتيب السابق للرغبات، ستُرسل إليهم إشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.‏وبينت أن المفاضلة تتحدث تلقائياً كل 24 ساعة حسب الشواغر، وتُعرض على الطالب فور توفرها خلال الفترة التي تم تحديدها، التي ستنتهي السبت القادم، مشيرةً إلى أنه سيتم منح المتقدمين 24 ساعة فقط لتأكيد الرغبة الجديدة من لحظة وصول الإشعار.وأوضحت أن عدم تأكيد الفرصة يعتبر رفضاً تلقائياً، والتأكيد للفرصة الإضافية يُدرج المتقدم تلقائياً في قائمة الترقية إذا توفرت مقاعد أعلى، مشيرةً إلى أن عدم تأكيد الفرصة يُبقي المقدم على التخصص السابق، ويستمر بالمنافسة على الفرص الإضافية حتى نهاية المرحلة، لافتةً إلى أن من تم قبولهم على رغبتهم الأولى لا يلزمهم مراجعة الجامعة، وسيتم إرسال الرقم الجامعي عبر رسالة نصية على رقم الجوال وعبر البريد الإلكتروني المسجلين في المنصة، وستتضمن الرسالة طريقة الدخول إلى بوابة النظام الأكاديمي الخاص بالجامعة.