أعلنت شبكة قنوات «العربية»، اليوم (السبت)، اكتمال انتقال عملياتها بالكامل إلى العاصمة السعودية الرياض، وأصبحت جميع النشرات الإخبارية والبرامج، إضافة إلى الأقسام الاقتصادية والرياضية والمنصات الرقمية والموقع الإلكتروني، تُدار الآن من مقر الشبكة الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض، وعلى مدار 24 ساعة.

ويأتي هذا التحول بعد عملية انتقال تدريجية بدأت منذ نهاية 2021، وشهدت نقل قناة «الحدث» بالكامل إلى الرياض في نوفمبر 2023، وصولاً إلى الانتقال الشامل لجميع قنوات وأقسام الشبكة اعتباراً من اليوم.

وأكد المدير العام لشبكة قنوات «العربية»، ممدوح المهيني، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إستراتيجياً بالغ الأهمية، ستُعزز من موقع الشبكة في قلب المشهد السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً، كما أشار إلى أن البنية التحتية المتقدمة والمتكاملة في الرياض تمثل رافعة أساسية لنمو الشبكة وتوسّعها في المستقبل القريب.

وأضاف المهيني أن «العربية» تعمل حالياً على بناء استوديوهاتها الدائمة، التي من المتوقع اكتمالها بنهاية العام الجاري، مؤكداً أنها ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الإعلامية غير المسبوقة في المنطقة، ما سيمكّن الشبكة من تقديم محتوى إخباري وبرامجي عالي الجودة، وبمعايير عالمية.

وأوضحت شبكة «العربية» أن الانتقال إلى الرياض سيمنحها مزيداً من المرونة والجاهزية لتوسيع تغطيتها الإخبارية، والاستفادة من البيئة السعودية التي تشهد تحولات كبرى في إطار رؤية المملكة 2030 التي حولت الرياض إلى مركز جاذب للمؤسسات الإعلامية العالمية.