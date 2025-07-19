صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.الأمير خالد ينعى نجلهوكان الأمير الوليد بن خالد توفي بعد أن أمضى أكثر من 20 عاماً في غيبوبة تامة، إثر حادث سير مأساوي.ونعي الأمير خالد نجله عبر حسابه الرسمي على منصة «X» وقال: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم».وكان الأمير الوليد قد تعرض لحادث مروري أثناء دراسته في الكلية العسكرية في لندن قبل نحو عشرين عاماً، أسفر عن دخوله في غيبوبة طويلة ظل خلالها تحت الرعاية الطبية المكثفة، وسط اهتمام والده الأمير خالد الذي ظل ملازماً له طيلة السنوات الماضية.وارتبط لقب «الأمير النائم» بالأمير الوليد بن خالد، وتحولت قصته إلى حالة إنسانية ملهمة في المجتمع السعودي، أثارت مشاعر المتابعين الذين تابعوا تفاصيل معاناته وأمله في استعادة وعيه، إلى أن وافته المنية اليوم.