يشارك المنتخب السعودي للفيزياء في منافسات أولمبياد الفيزياء الدولي 2025، المقام حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر حتى 25 يوليو 2025، بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم.

ويُعد أولمبياد الفيزياء الدولي من أعرق المسابقات العلمية العالمية، إذ انطلقت نسخته الأولى عام 1967 في بولندا، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في التفكير الإبداعي والتحليل العلمي وحل المشكلات.

ويمثل المملكة في هذا المحفل العلمي الدولي أربعة طلاب أهلتهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بآلاف الساعات التدريبية، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، وبدعم من الراعي الحصري «أرامكو السعودية».

ويضم منتخب المملكة في هذه النسخة كلًّا من: مازن زيد الشخص من إدارة تعليم الأحساء، وعلي محمد الحسن من إدارة تعليم الشرقية، ومحمد عبدالرحمن العرفج من إدارة تعليم الشرقية، وحسين حبيب الصالح من إدارة تعليم الرياض.

وبدأت المملكة مشاركاتها في هذه المسابقة منذ عام 2011، وحققت خلالها (6) ميداليات فضية، و(20) ميدالية برونزية، إلى جانب (22) شهادة تقدير.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية والمسابقات، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإعدادهم للمنافسة العالمية في مختلف مجالات العلوم والابتكار.