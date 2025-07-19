معلم يتابع طلابه أثناء اختبارهم للفصل النهائي للعام الدراسي الماضي (عكاظ)
معلم يتابع طلابه أثناء اختبارهم للفصل النهائي للعام الدراسي الماضي (عكاظ)
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في حين تغلق إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بنهاية دوام غدا (الأحد) إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1447هـ عبر نظام «نور» الإلكتروني حددت وزارة التعليم موعداً لتوجيه 10,494 معلماً ومعلمة ممن تم ترشيحهم لشغل الوظائف التعليمية الشاغرة في عدد من إدارات التعليم، والذين أتموا إجراءات الفحص الطبي في مقار الترشيح وذلك عبر نظام العقود المكانية.

وحددت الوزارة يوم الـ2 من شهر صفر القادم موعداً لإعلان نتائج الترشيح النهائي وتوقيع العقود على أن تكون مباشرتهم للعمل في المدارس التي وجّهوا لها وبرامج التهيئة والتدريب يوم الـ23 من شهر صفر.

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