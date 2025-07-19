تستعد إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة للبدء في تطبيق النظام الإلكتروني «حضوري»؛ لإثبات حضور وانصراف منسوبي مدارس التعليم العام بما في ذلك المعلمين والمعلمات، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من المراحل التي حددتها وزارة التعليم عند إقرار النظام.وعلمت «عكاظ» أن الإدارات التعليمية بدأت في إدراج المدارس بمراحلها الثلاث للبنين والبنات في البرنامج تمهيداً لبدء العمل به مع مطلع العام الدراسي الجديد 1447هـ.ويعد «حضوري» تطبيقاً إلكترونيّاً يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين والمساهمة في تحضير الآلاف في دقائق معدودة ودون الحاجة إلى التحضير اليدوي الذي كان مستخدماً طوال السنوات الماضية، كما يمكّن المسؤولين المباشرين من متابعة الحضور والانصراف بشكل دقيق ومنظم.وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى يُطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع.ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض و«تحت الإجراء» مع تحديد عدد معين للاستئذانات خلال الشهر.وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي تظهر رسالة «لست في الموقع الصحيح للتحضير».