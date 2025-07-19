نظّمت بلدية محافظة النماص، ومكتب البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإدارة المنتزهات بعسير، فعالية توعوية ميدانية استمرت يومين، وذلك ضمن برامج «صيف النماص 2025»، بهدف التصدي لانتشار نبتة التبغ الكاذب في عدد من قرى ومواقع المحافظة. وتركّزت الفعالية في مواقع متفرقة من النماص، وشملت توعية ميدانية بأضرار هذه النبتة الدخيلة على البيئة المحلية، إلى جانب عرض خطة علمية لمعالجة المناطق المتضررة منها، وطرق الوقاية من عودتها مستقبلاً. وقد شهدت الحملة تنفيذ جولات ميدانية بمشاركة فرق عمل ومتطوعين، تم خلالها إزالة أعداد كبيرة من هذه النبتة من المتنزهات والأماكن التي تنتشر فيها. وتكمن خطورة هذا النبات في مقاومته الشديدة للحرارة والجفاف، وقدرته على استعمار مواقع النباتات الأصلية ومزاحمتها على التربة، ما يشكل تهديداً حقيقياً للتنوع النباتي، خاصة في بيئة المرتفعات الجنوبية الغربية، كما أن أجزاءه تحتوي على مركّبات شبه سامة تُعرف بـ«الأناباسين»، وهي مادة قد تؤدي إلى تسمم الإنسان والحيوان عند التعرض لها. وهدفت المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بأضرار التبغ الكاذب، وتفعيل الشراكة المجتمعية من خلال إشراك الشباب والمتطوعين في الجولات التوعوية، إلى جانب تعزيز القيم الوطنية والعمل البيئي المشترك، كما نُظّمت لقاءات تثقيفية بمشاركة مختصين وممثلين عن جمعيات وقطاعات معنية. وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة زمنية تمتد لمدة 12 شهراً، تسعى الجهات المنظمة من خلالها إلى القضاء على النبتة بشكل منهجي، وضمن إطار تشاركي مع المجتمع المحلي، تمهيداً لتشكيل فرق إشرافية من أبناء المنطقة لمتابعة التنفيذ ومراقبة النتائج.