أُختتم مساء اليوم برنامج «أساسيات القانون الدولي الإنساني»، الذي نظمه هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، وباستضافة من جامعة جازان، وانخرط فيه عدد كبير من المهتمين في هذا الجانب.

وتناول البرنامج الذي استمرت على مدى ثلاثة أيام، مقدمة عن القانون الدولي الإنساني، نشأته ومبادئه و مصادره، إضافة إلى استعراض المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية المدنيين و الفئات المحمية خلال النزاعات المسلحة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية حماية العاملين في الميدان الإنساني و تعزيز الالتزام الدولي بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما تتضمن عرضاً لأبرز جهود المملكة العربية السعودية من خلال الهلال الأحمر السعودي، و تجاربها الرائدة في المجال الإنساني، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، و الخطر الذي تتعرض له الخدمة الصحية و الإنسانية.