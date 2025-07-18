اختتم البرنامج التدريبي «المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية» الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان واستهدف عدداً من موظفات الفرع.

واستعرضت فيه المدربة فاطمة عسيسي المهارات الأساسية الأربع، وهي: قدرة المتدربة على الإنعاش القلبي، وكيفية استخدام جهاز الصدمات، وعلاج الغصة، والطرق الصحيحة لإيقاف النزيف.

وفي ختام الدورة قامت المدربة بتجربة عملية بمشاركة المتدربات، ما يعزز رفع قدرتهن الاستيعابية لما ذكر في الدورة، وكذلك تمكينهن من معرفة المهارات في الإسعافات الأولية ليكن قادرات على القيام بالإسعافات الأولية لأي حالة مرضية يصادفنها وإنقاذ المصاب بطرق صحيحة وسليمة.

وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع «معاذ» الذي أطلقته الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي ٢٠٢٥. يذكر أنه سيواصل الفرع تنفيذ هذا البرنامج خلال الأسبوع القادم حيث سيستهدف منسوبي الفرع من الذكور.



