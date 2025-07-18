أعلنت وزارة التعليم، بالشراكة مع أكاديمية طويق، افتتاح مدارس الموهوبين التقنية في 5 إدارات تعليمية شملت الرياض، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، جدة، وذلك بدءًا من العام الدراسي 1447، مخصصة لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي.

ويأتي هذا التوسع بعد تدشين أول مدرسة ثانوية حكومية متخصصة في التقنية للمواهب في السعودية في الرياض في نهاية ديسمبر 2024 بالشراكة بين الجهتين، بصفته نموذجاً تعليمياً مبتكراً يدمج بين المنهج الدراسي المعتمد والبرامج التقنية المتخصصة ضمن بيئة تعليمية محفزة، تستهدف تنمية المواهب في مجالات حيوية تشمل: علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الميكاترونيكس، والأمن السيبراني.

وتشتمل التجربة التعليمية كذلك على مسارات تطويرية داعمة، من أبرزها: البرنامج التقني المكثف، برنامج مهارات التفكير، وبرنامج المهارات القيادية، إضافة إلى أنشطة تكميلية مثل: المنافسات العلمية، البرامج الصيفية، والفعاليات الترفيهية التي تسهم في بناء شخصية تقنية متكاملة.

ويعكس هذا التوجه جهود وزارة التعليم لتمكين جيل واعد يمتلك المهارات الرقمية والتقنية اللازمة، ويواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي والتحول الوطني، عبر تعزيز ممارسات التعلّم والابتكار والبحث العلمي في بيئة تعليمية متقدمة، وللتسجيل: https://tuwaiq.edu.sa/Schools.