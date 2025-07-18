بدأت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات اعتباراً من أمس (الخميس)، في استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1447هـ؛ الذي يستمر حتى نهاية دوام الأحد القادم.وأتاحت إدارات التعليم التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني؛ الذي سيتم من خلاله إدخال رغبات النقل.وأكدت الإدارات على كافة معلمي ومعلمات المدارس المغلقة بضرورة إدخال الرغبات خلال الفترة المحددة وإلا سيتم توجيههم وفق الاحتياج التعليمي في المدارس.