كشفت وزارة السياحة عن ضبط أكثر من ٨٤٠ مخالفة في محافظتي الطائف وجدة، خلال تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمتابعة المرافق والخدمات السياحية المقدمة للسياح.ونفذت الوزارة أكثر من ٤٤٠٠ زيارة ميدانية على مرافق الضيافة السياحية تزامناً مع مرسم صيف ٢٠٢٥، ضبطت خلالها أكثر من ٢٩٩ مخالفة في محافظة الطائف وأكثر من ٥٤٨ مخالفة في محافظة جدة، وأكثر من ٣٣٤ مخالفة في منطقة عسير وأكثر من ٤٩ مخالفة في منطقة الباحة.وأوضحت الوزارة بأن أبرز المخالفات التي تم ضبطها كانت تخص ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة والصيانة.