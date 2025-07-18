تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الثامنة من «ملتقى الصحة العالمي 2025»، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر القادم، تحت رعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، وبتنظيم من «تحالف» بالشراكة مع صندوق الفعاليات وشركة «إنفورما» العالمية.

ويعد الملتقى من أبرز الفعاليات الصحية في المنطقة، بمشاركة أكثر من 2000 جهة عارضة، و500 متحدث، و20 جناحاً دولياً، إلى جانب حضور واسع من داخل المملكة وخارجها، ويُعد منصة للحوار حول مستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والاستثمار في الصحة المستدامة.

وأكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أن الملتقى يجسّد توجهات المملكة في التحول الصحي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمبتكرين، عبر بنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي محفز.

كما أشار فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة «تحالف»، إلى أن نسخة هذا العام تشهد توسعاً بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، من حيث المساحة وعدد المشاركات الدولية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في قطاع الصحة.

وسيشهد الملتقى تنظيم «قمة القادة»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وشركات عالمية، إضافة إلى جلسات تناقش الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والوقاية الوطنية، وتمويل الرعاية، والحلول الرقمية.

ويتيح الملتقى فرصاً تعليمية ومهنية للكوادر الصحية وطلاب الكليات، من خلال ورش العمل، والمنتديات العلمية، ومبادرات الصحة الوقائية مثل فعالية «عش بصحة»، التي تركز على تمكين الأفراد من تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة.