يعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي السعودي «لارا ويارا» الخميس بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض ـ العملية رقم (16) للتوائم السعوديين الذين تم فصلهم ـ إنجازاً طبياً إنسانياً يُضاف إلى سجل المملكة، إذ أجرى البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية 61 عملية فصل لتوائم سيامية من 21 دولة حول العالم بنجاح، وذلك منذ انطلاق البرنامج قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وكشف الموقع الرسمي للبرنامج، أنه تم مراجعة 146 حالة طبية لتوائم سيامية قادمين من 27 دولة مختلفة، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الخبرات الطبية السعودية، وخصوصاً في جراحة فصل التوائم السيامية التي تُعد من أعقد التخصصات الطبية في العالم.

ويُعد مستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني في الرياض المركز الرئيسي لتنفيذ العمليات، بقيادة فريق طبي متمرّس بإشراف مباشر من الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي شكّل رمزاً لهذه المسيرة الإنسانية النادرة.

وتواصل المملكة تقديم هذه الخدمات الإنسانية مجاناً، في بادرة تؤكد التزامها بالدور الإنساني العالمي، وحرصها على إنقاذ الأرواح دون النظر إلى الجنسية أو أي اعتبارات سياسية أو تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين، مع تسجيل نسب تعافٍ مرتفعة، مما رسّخ مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي في هذا النوع من الجراحات الدقيقة.