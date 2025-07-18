قبضت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض على مواطن؛ لإطلاقه النار في الهواء من سلاح ناري في مناسبة اجتماعية وتوثيق ذلك ونشره، معرضاً حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.