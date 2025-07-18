الرياض: القبض على شخص لإطلاقه النار في الهواء في مناسبة اجتماعية أخبار الجمعة 18 يوليو 2025 00:44 «عكاظ» (جدة) تابعوا عكاظ على قبضت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض على مواطن؛ لإطلاقه النار في الهواء من سلاح ناري في مناسبة اجتماعية وتوثيق ذلك ونشره، معرضاً حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة السعودية الأولى عالمياً في فصل التوائم السياميةوزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على سورية الرياض: القبض على شخص لإطلاقه النار في الهواء في مناسبة اجتماعية