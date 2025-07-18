وزير الخارجية
وزير الخارجية
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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وأكد الوزير خلال الاتصال، إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية السورية، مشدداً على أهمية احترام استقلالها وسيادتها، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، وتضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن وبسط سيادة القانون على كامل أراضيها، بما يحفظ وحدة سورية ويحقق سلمها الأهلي.

وثمن الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أمن واستقرار سورية.

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