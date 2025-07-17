بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية العراق الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحريق الذي وقع في مركز تجاري بمدينة الكوت.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ اندلاع حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية العراق الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحريق الذي وقع في مركز تجاري بمدينة الكوت.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ اندلاع حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».