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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية كنيسة دير اللاتين في غزة، واستنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.

وتؤكد المملكة أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، دون وجود رادع، تستدعي موقفاً جاداً من كافة الدول لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تعرّض أمن المنطقة واستقرارها للخطر، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، بالتصدي لممارسات الاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات.

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