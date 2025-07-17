صدرت الموافقة السامية الكريمة على تكليف الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي رئيساً لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك بناءً على ما رفعه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، في خطوة تعكس ما يحظى به قطاع التعليم الجامعي من دعم وعناية من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية هذا القطاع الحيوي في بناء الإنسان وتنمية الوطن.

وبهذه المناسبة، رفع الدكتور فهد بن أحمد الحربي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على هذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكداً أن هذا التكليف يُعدّ وسام فخر ومسؤولية وطنية.

كما أعرب سعادته عن جزيل شكره ووافر امتنانه لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، على ما لقيه من دعم وتقدير، ولرئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور نبيل بن أمين العامودي، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، مثمناً ما تقوم به وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من جهود حثيثة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، ورفع كفاءته، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور الحربي التزامه بمواصلة مسيرة الجامعة نحو التميّز والريادة العلمية والمجتمعية، من خلال تعزيز بيئة التعليم والابتكار والإبداع، وتهيئة مخرجات أكاديمية تنافسية تواكب متطلبات سوق العمل وتُسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية، وتحفيز بيئة البحث والابتكار، بما يخدم رسالة الجامعة ويمكِّنها من تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وعبّر منسوبو جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن خالص التهاني والتبريكات لسعادته، سائلين الله العلي القدير له التوفيق والسداد في أداء مهماته، وأن يسدد خُطاه في خدمة الوطن.