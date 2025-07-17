أدانت جامعة الدول العربية -بأشد العبارات- الغارات التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على سورية.

وعدّت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها، أن هذه الغارات تُمثل اعتداءً صارخاً على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة، وفي منظمة الأمم المتحدة، وانتهاكاً للقانون الدولي، واستهانة بقواعد النظام الدولي.

وأكدت أنه لا يُمكن للمجتمع الإقليمي أو الدولي قبول الهجمات الإسرائيلية أو تمريرها، ويتعين وقفها فوراً.

وأوضحت أن غارات الاحتلال تستهدف زرع الفوضى في سورية، معربة عن تضامنها مع سورية إزاء تلك الهجمات الإسرائيلية.