أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على الفريق الطبي والجراحي لعملية فصل التوأم السيامي «لارا ويارا» الدكتور عبدالله الربيعة، نجاح «مرحلة الفصل» في العملية الجراحية التي تجري في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.

وأوضح الدكتور الربيعة أن الفريق الطبي بدأ في المرحلة السادسة من العملية، مشيراً إلى أن الجهود تسير وفق ما هو مخطط له من حيث التوقيت والدقة، وسط متابعة طبية مكثفة لضمان سلامة التوأم واستقرار وضعهما الصحي.

وتُعد هذه العملية واحدة من أبرز مبادرات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي يحظى بدعم مباشر من القيادة، ويجسد التقدم الطبي والإنساني الذي حققته المملكة في هذا المجال.

كما يواصل الفريق الطبي المتخصص تنفيذ المراحل الجراحية التسع المقررة بدقة عالية، وسط ترقب واسع لنتائج العملية التي تُعد من العمليات النادرة والمعقدة على مستوى العالم.

وبيّن الدكتور الربيعة أن الفريق الطبي يتوقع بحلول الساعة السادسة مساء خروج التوأم من غرفة العمليات على سريرين منفصلين، في إنجاز طبي جديد يُسجل ضمن سلسلة النجاحات السعودية في هذا المجال.