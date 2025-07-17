كشف برنامج تنمية القدرات البشرية في تقريره السنوي لعام 2024 أن أكثر من 12 ألف طالب سعودي يدرسون حالياً في افضل 200 جامعة حول العالم، بينهم 2,400 مبتعث في أفضل 30 جامعة عالمية.

وبين البرنامج أن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تستهدف ابتعاث 70 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2030. وتضم الإستراتيجية مسارات تشمل مسار الرواد الذي يختص بالابتعاث إلى أفضل 30 جامعة عالمياً في مختلف المجالات لدرجتي البكالوريوس والماجستير، ومسار الإمداد الذي يركّز على الابتعاث إلى أفضل 200 جامعة عالمياً في التخصصات المطلوبة لسوق العمل، إضافة إلى مسار البحث والتطوير المخصص لطلاب الدراسات العليا في أفضل الجامعات والمعاهد عالمياً، ومسار واعد يركّز على المجالات الواعدة وفق متطلبات المشاريع الكبرى والمبادرات الوطنية سواءً في التدريب أو برامج البكالوريوس.

وفي الداخل، ارتفعت نسبة المؤسسات التعليمية المعتمدة في السعودية إلى 71.4% بعد اعتماد 12 مؤسسة تعليم عالٍ، متجاوزة مستهدف عام 2025 البالغ 65%. كما جرى اعتماد 124 برنامجاً أكاديمياً لضمان توافق المخرجات مع متطلبات السوق محلياً وعالمياً، إلى جانب توقيع 78 اتفاقية لاعتماد البرامج الأكاديمية.

وأطلقت المملكة مبادرة الدرجات العلمية المخصصة ذاتياً (Multidisciplinary) التي تتيح للطلاب تصميم برامج دراسية تجمع أكثر من تخصص وفق اهتماماتهم الأكاديمية وحاجات سوق العمل، واستفاد من هذه المبادرة أكثر من 4,800 طالب وطالبة عبر 56 برنامجاً أكاديمياً مطبقاً في 11 جامعة سعودية هي: الجامعة الإسلامية، جامعة المجمعة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة أم القرى، جامعة القصيم، جامعة الملك سعود، الجامعة السعودية الإلكترونية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة حائل، جامعة الملك خالد، وجامعة الملك فيصل.

وفي التصنيفات العالمية، حققت الجامعات السعودية حضوراً لافتاً، إذ جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 90 عالمياً حسب تصنيف شنغهاي لعام 2024، بينما حلّت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز 149 عالمياً، واحتلت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة 101 عالمياً وفق تصنيف QS لعام 2025.