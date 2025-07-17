التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، وكيل الإمارة وليد بن سلطان الصنعاوي، ووكيل الشؤون الأمنية نايف بن لبده، ووكيل الحقوق المساعد الدكتور بداح الشمري؛ بمناسبة صدور القرار بتكليفهم بمهمات أعمالهم الجديدة.

وهنأهم أمير جازان بمناسبة تكليفهم، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهمات أعمالهم، في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

من جانبه، أعرب وكيل إمارة منطقة جازان وليد الصنعاوي، باسمه ونيابة عن زملائه المكلَّفين، عن وافر الشكر والعرفان لأمير المنطقة، عاداً ما استمعوا إليه من توجيهات بمثابة نبراس لهم بعون الله؛ لتقديم أفضل وأجود الخدمات لجازان «الإنسان والمكان».