شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في اجتماع جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة في مدينة جنيف، التي شهدت انتخاب المملكة لرئاسة عدد من الجمعيات واللجان الدولية في خطوة تعكس مكانتها الريادية وثقة المجتمع الدولي في دورها الفاعل بمجال الملكية الفكرية.

حيث تم انتخاب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية المهندس سامي بن علي السديس رئيساً لجمعية اتحاد برن، المعنية بحماية المصنفات الأدبية والفنية وحقوق مؤلفيها، والتي تتيح للمبدعين التحكم في طريقة استخدام مصنفاتهم وشروط استغلالها، كما تم انتخاب نائب الرئيس التنفيذي للموارد المؤسسية الأستاذ فواز بن عيسى المبلّع لرئاسة جمعية اتحاد نيس، الذي يختص بوضع نظام تصنيف دولي للعلامات التجارية يُستخدم كأداة مرجعية موحدة في جميع الدول الأعضاء في الويبو.

إضافة إلى انتخاب المدير التنفيذي للشراكات والتعاون الدولي في الهيئة الأستاذ هشام بن سعد العريفي رئيساً للجنة التنفيذية لجمعية اتحاد برن، التي تعد إحدى اللجان الرئيسية ضمن هيكل منظمة الويبو، وتختص بمتابعة وتنفيذ التزامات الدول الأعضاء في اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وانتخاب المدير التنفيذي للبراءات الأستاذ مزعل بن مطلق الحربي نائباً لرئيس جمعية اتحاد تصنيف براءات الاختراع، وهي الجمعية التي تُعنى بتطوير وتحديث التصنيف الدولي للبراءات لضمان توافقه مع التطورات التقنية والابتكارية.

كما تواصل المملكة دورها الفاعل في المنظمة عبر ترشيحها لعضوية لجنة التنسيق، التي تُعنى بمهمات رئيسية في المنظمة تشمل تعيين المدير العام القادم للمنظمة، إلى جانب متابعة أعمالها الاستراتيجية في دعم الحوكمة وتعزيز فعالية المنظمة، كما تمت إعادة ترشيح المملكة لعضوية لجنة البرنامج والميزانية وهي لجنة أنشأتها الجمعية العامة للويبو للنظر في مسائل البرنامج والميزانية والمباني والشؤون المالية.

ويعزز انتخاب المملكة لهذه الجمعيات واللجان مكانتها كشريك دولي موثوق ومؤثر في تطوير منظومة الملكية الفكرية، كما يدعم طموحاتها لأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام يخدم المبدعين محلياً ودولياً.