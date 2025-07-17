في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن الغذائي وتوطين ‏التقنيات الحيوية المتقدمة، وقَّع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة ‏الحيوانية والسمكية مذكرة تفاهم مع قطاعات عالمية متخصصة في حلول التقنية الحيوية، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمساعي المملكة في دعم استدامة الإنتاج ‏الحيواني، وتحسين جودة وسلامة المنتجات المحلية، من خلال تبني حلول ‏مبتكرة تسهم في تقليل المخاطر الصحية والبيئية، وتعزز القدرة التنافسية ‏للمنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وبموجب المذكرة، سيتم توطين هذه التقنيات بما يدعم تطوير ‏قطاع الدواجن ورفع كفاءته التشغيلية والإنتاجية، ويؤسس لقطاع حيواني ‏قائم على الابتكار والمعرفة.‏

‏وتتمحور كذلك حول تقنية العاثيات البكتيرية (Bacteriophages)، التي تُعد بديلا حيويا واعدا للمضادات الحيوية ‏التقليدية، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بمقاومة البكتيريا ‏للمضادات، إذ تستهدف العاثيات بكتيريا السالمونيلا بشكل نوعي، ما يُسهم ‏في تقليل انتشارها، وخفض الاعتماد على المضادات الحيوية، والتحول ‏نحو إنتاج غذائي أكثر أمانا وخلوا من المضادات.

كما يسهم استخدام هذه التقنية في تقليل مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن ‏السالمونيلا في المنتجات الحيوانية كالدواجن والبيض، بما يرفع جودة ‏وسلامة المنتج النهائي، ويعزز فرصه التنافسية في الأسواق المحلية ‏والعالمية.‏

وتشير العديد من الدراسات إلى قدرة تقنية العاثيات البكتيرية على خفض ‏نسب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا في الدواجن بنسبة ‏تصل إلى 90%، عند استخدامها كرذاذ بعد ‏الذبح، كما تدعم هذه التقنية استراتيجيات العلاج الذكي عبر مزيج من ‏العاثيات التي تهاجم البكتيريا المقاومة بطرق متعددة، ما يعزز فاعلية ‏العلاج ويحد من ظهور سلالات جديدة مقاومة. ‏

وأكد البرنامج الوطني أن هذه المذكرة تمثل محطة مفصلية في مسار ‏توطين التقنيات الحيوية ودعم الابتكار، وتسهم في بناء منظومة إنتاج ‏غذائي أكثر مرونة وجودة واستدامة.‏

يذكر أن هذه المذكرة تأتي متماشية مع مستهدفات استراتيجية الزراعة المحدثة والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية وصولاً إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى ترسيخ ‏مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء ‏والصحة والبيئة، من خلال تقنيات مستدامة تدعم الأمن الغذائي وتعزز ‏التنافسية على المدى الطويل.‏