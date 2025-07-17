أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في سيف الرحمن -بنغلاديشي الجنسية- لإقدامه على قتل زوجته رابيا أختر -بنغلاديشية الجنسية- وذلك باستدراجها إلى مكان خارج العمران والاعتداء عليها بالضرب، وكتم أنفاسها، وضربها بأداة حادة في مواضع متفرقة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها.

وبفضلٍ من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن قتله المجني عليها على وجه الحيلة والخداع وتأمن معه من غائلته، وقتله حداً للغيلة، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم (الخميس) بتاريخ 22 / 1 / 1447 الموافق 17 / 7 / 2025 بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.