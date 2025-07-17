نفَّذت وزارة السياحة 4400 زيارة رقابية على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها، أسفرت عن ضبط 1252 مخالفة في عددٍ من الوجهات السياحية الصيفية في عسير، والباحة، والطائف وجدة، وذلك بالتزامن مع موسم صيف السعودية، الذي يأتي تحت شعار «لوّن صيفك».

وتأتي جهود وزارة السياحة الرقابية للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوفر متطلبات السلامة، ومستوى النظافة، إضافة إلى التزام مرافق الضيافة بالحصول على ترخيصٍ من الوزارة.

ودعت الوزارة جميع السيّاح والزوار إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم (930).