تحولت مدينة العلا، من محافظة صغيرة لتصبح محطة ومحوراً للسياح من مختلف دول العالم لاستكشاف المدينة التي جمعت بين التاريخ العريق، والطبيعة الخلابة، والتجارب الثقافية الغنية، ما جعلها جوهرة فريدة في قلب الصحراء، تتميز بخصائصها الفريدة كوجهة استثنائية على مستوى العالم.يقول الدكتور حامد شويكان (أحد أعيان العلا)، إن المدينة شهدت قفزة غير مشهودة وحظيت بكل اهتمام، فأصبحت ساحرة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم بما فيها من مقومات كبيرة في جميع نواحي البنية التحتية من طرق ومرافق خدمية، إلى جانب الإرث التاريخي والحضاري العريق، إذ تعتبر العلا متحفاً حياً للتاريخ البشري، وتعاقبت عليها حضارات عديدة تركت بصماتها الواضحة، منها منطقة الحِجر التي تعتبر أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتشتهر بمقابر الأنباط المنحوتة في الصخور بشكل فني فريد، وقصر الفريد، وقصر البنت، إلى جانب وجود مملكة دادان ولحيان، إذ كانت عاصمة للمملكتين القديمتين، وتوجد بها آثار ومعابد تدل على ازدهارهما، والبلدة القديمة التي تزخر بتاريخ الأجداد وتضم مباني تاريخية وشوارع ضيقة تعكس الطراز المعماري القديم، وكانت مركزاً تجارياً مهماً على طريق البخور القديم.ويلفت شويكان، إلى أن جبل عكمة يحتوى على آلاف النقوش الصخرية والكتابات القديمة التي توثق جوانب من الحضارات السابقة، وكذلك التكوينات الصخرية الطبيعية الساحرة، كما تتمتع العلا بجمال طبيعي خلاب وتكوينات صخرية فريدة نحتتها عوامل التعرية عبر ملايين السنين، ما يخلق مناظر طبيعية مدهشة، منها جبل الفيل (صخرة الفيل)، وهي صخرة ضخمة تأخذ شكل الفيل، وهي من أشهر المعالم الطبيعية في العلا، وصخرة القوس، وهي تكوين صخري طبيعي يشبه القوس، كما أن واحة العلا قلب المنطقة النابض بالحياة أرض خصبة في قلب الصحراء، مما يوفر تبايناً مدهشاً بين الصحراء القاحلة والنخيل الباسق.ويذكر الشويكان، أن الموقع الإستراتيجي للواحة نقطة توقف حيوية على طريق التجارة القديم (طريق البخور) الذي ربط آسيا وأفريقيا بأوروبا، إلى جانب التنوع البيولوجي والبيئي من محميات طبيعية وبيئات متنوعة يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرات.أما المهندس عبدالرحمن البوشي (أحد أعيان المنطقة)، فأوضح أن العلا تشهد حالياً تطوراً كبيراً لتصبح وجهة سياحية عالمية، مع الحفاظ على طابعها التاريخي والطبيعي، وهناك الكثير من الفعاليات الفنية والثقافية والمهرجانات التي تستضيفها على مدار العام، إلى جانب أنشطة المغامرات المختلفة.ويسلط مهرجان شتاء طنطورة الضوء على الثقافة السعودية الأصيلة ويقدم مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات، وتتحول بلدة العُلا القديمة إلى متحف ينبض بالحياة، إذ تجتمع أروع الأجواء الاحتفالية مع مجموعة من الحرف اليدوية وورش العمل المبتكرة، فضلاً عن عروض رواية القصص.