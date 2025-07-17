أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بما تحظى به منظومة البيئة والمياه والزراعة وما تعكسه المشاريع المنفذة في المنطقة من حرص القيادة على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.وأضاف أمير تبوك، خلال استقباله بمكتبه في الإمارة، أمس، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور هلال المشيطي، وعدداً من قيادات الوزارة، واستعراضه خطط وأعمال الوزارة في المنطقة، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين من مشاريع تم تنفيذها وأخرى يجري العمل على تنفيذها، إلى جانب برامج التنمية الريفية، والإعانات الزراعية، وغيرها من المشاريع والأعمال، والتي جميعها عكست حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمستفيدين في كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة تبوك، بما يُسهم في دعم القطاع الزراعي والمائي والبيئي في المنطقة.أمير تبوك، أكد على أهمية استمرار الجهود وتعزيز التعاون، بين الجهات كافة لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، لرفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، بما يضمن استدامتها.من جهته، أعرب المهندس المشيطي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على متابعته المستمرة ومساندته الدائمة لأعمال ومشروعات الوزارة بالمنطقة التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، منوهاً بالدور الكبير لجائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية، التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين.