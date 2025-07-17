تستضيف المملكة أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي المسؤولين عن المياه، على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025م، في مدينة جدة؛ لمناقشة التحديات المتعلقة بالمياه والحلول المقترحة لتلبية الاحتياجات المائية للدول الأعضاء.ووقَّعت المملكة ملف استضافة المؤتمر مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ورئيس إدارة المؤتمرات بمنظمة التعاون الإسلامي السيد منصور سي ديوب، ومدير عام إدارة العلوم والتكنولوجيا بمنظمة التعاون الإسلامي السيد عبدالنور سكندي.وتمت خلال اللقاء مناقشة متطلبات إقامة المؤتمر والترتيبات التنظيمية والفنية.وأوضح الشيباني أن استضافة المملكة لهذه الدورة تأتي تأكيداً لدور المملكة المحوري في دعم قضايا المياه في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لجهود التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر في المملكة يجسد التزامها الدائم بدعم المبادرات على مستوى دول المنظمة، ودعم رؤيتها وخطتها التنفيذية حول المياه، وسعيها لتعزيز التعاون في قضايا المياه دولياً.يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، باشرت أعمال التحضير والتنظيم للمؤتمر بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، وتم إعداد المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة، وجدولة الاجتماعات التنسيقية، وتحديث المستجدات الفنية في مجالات المياه على الساحة الدولية؛ لضمان جاهزية المملكة الكاملة لاستضافة الدورة الخامسة من المؤتمر، والإسهام في إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه قطاع المياه على المستويين الإقليمي والدولي.