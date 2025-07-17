تجسيداً لرسالة المملكة العربية السعودية النبيلة في مدِّ يدِّ العون للدول الشقيقة والصديقة حول العالم، وفي إطار دورها المعهود، وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك لتوفير المستلزمات والمعدات والآليات اللازمة لمكافحة حرائق الغابات في بلدة كسب بمحافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح.وسيجرى بموجب الاتفاقية، رفع كفاءة الاستجابة السريعة والفعّالة للحرائق في محافظة اللاذقية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي لفرق الإطفاء الميدانية؛ لتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لمكافحة الحرائق.وأكَّد نائب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري أحمد قزيز، أهمية الاتفاقية في هذا التوقيت الحرج، مبيناً أن تعزيز قدرات الدفاع المدني ضرورة ملحّة مع بداية فصل الصيف الذي يحمل معه تحديات مناخية كبيرة، مضيفاً أن الاتفاقية تعد شراكة إستراتيجية بين المركز والوزارة، وتركز على تأهيل الكوادر وتوفير المعدات والآليات، مما يسهم في بناء جاهزية عالية لمواجهة الحرائق على المدى القصير والمتوسط في سورية.