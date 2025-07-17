تنظّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة الجناح السعودي في معرض الصناعات الدفاعية الدولي «آيدف 2025»، أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم؛ الذي يقام في جمهورية تركيا، ويُعد منصة إستراتيجية لعرض أحدث التطورات في قطاع الصناعات العسكرية.ويشارك ضمن الجناح السعودي إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، جهات عدة من القطاعين العام والخاص.وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على التطورات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، واستعراض أبرز المنتجات والقدرات التصنيعية الوطنية، والتقنيات المتقدمة للقدرات العسكرية السعودية، إضافة إلى تمكين الشركات العاملة في القطاع من استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الشركات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م نحو توطين الصناعات العسكرية.وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من خلال تنظيمها مشاركة الجناح السعودي في المعرض، إلى إبراز التقدم الذي أحرزته المملكة في بناء قاعدة صناعية دفاعية متينة ومستدامة، والجهود المبذولة لتمكين الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي، في حين تستعرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية مهماتها وأولوياتها الوطنية، والسياسات والتشريعات، والحوافز ورحلة المستثمر، وأبرز القدرات في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، مما يسهم في جذب الاستثمار في القطاع.