أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي الغارات الجويّة التي شنّتها قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة ندَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا النهج الهمجيّ الخطِر الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدِّي على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة.

وجدَّد التأكيد على التضامنِ الكاملِ مع الجمهورية العربية السورية تجاه كلِّ ما يهدِّد أمنَها واستقرارَها وسيادتها ووحدة أراضيها، مطالِباً المجتمعَ الدوليَّ بضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ وحازمةٍ تجاه هذه الانتهاكات الخطرة، التي تُزعزع الأمن في المنطقة، وتُعطِّلُ فرصَ استعادة الشعب السوري للأمن والاستقرار، وتقوّض الجهود الدولية المبذولة لمساندته في هذا المنعطف المصيري من تاريخه، بعد أعوامٍ من الظُّلم والمُعاناة.