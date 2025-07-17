استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكلاء إمارات المناطق المشاركين في أعمال الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تستضيفه الإمارة خلال الفترة من 16 إلى 17 يوليو الجاري، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وفي بداية اللقاء، رحّب بوكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق، مثمِّناً مشاركتهم في أعمال الملتقى، الذي يُعد منصة وطنية مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل التجارب التنموية بين إمارات المناطق، بما يُسهم في دعم التنمية وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف المجالات.