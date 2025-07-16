كشفت منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لبرنامج الضمان الاجتماعي والتمكين، آلية تحديد تبعية المحضونين في حال وقوع خلاف أسري أو انفصال بين الوالدين.

وأكدت المنصة أن تبعية المحضون تُعتمد وفق ما يرد في صك الحضانة في حال توفره، بينما يتم تحديد التبعية للأسرة الأقرب إلى مدرسة المحضون في حال عدم وجود الصك.

وأبانت المنصة أحقية الباحث الاجتماعي في إعادة تقدير تبعية المحضون بناءً على معايير ميدانية يتم توثيقها في تقرير زيارة المسكن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة.