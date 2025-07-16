تفقّد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، اليوم، أعمال لجان القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية، للمتقدمين على دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(55) لحملة الشهادة الجامعية، يرافقه نائب المدير العام للكلية اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، بمدينة الرياض.

واطلع اللواء الدكتور سليمان الميمان، على سير إجراءات القبول المبدئي، وأعمال اللجان في إنهاء إجراءات المتقدمين، منوهاً بالجهود التي تبذلها الكلية في تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة.