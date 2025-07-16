نظّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 60 لقاء تعريفيا لأكثر من 100 جهة حكومية في ثماني مناطق، بهدف شرح آلية إضافة وتفعيل الخدمات الحكومية عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» الذي يُعد أحد الحلول الوطنية المبتكرة التي أحدثت أثرا ملموسا في الوصول حاليا إلى أكثر من 1000 خدمة عبر تطبيق واحد بكل سلاسة وموثوقية.

ويجسّد التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» تطلعات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في فتح آفاق جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية لإثراء تجربة المواطن والمقيم والزائر للمملكة من خلال تقديم خدمات رقمية موحدة تتصف بالأمان والثقة.

وشارك في اللقاءات عدد من مسؤولي وممثلي القطاعات الحيوية والتنموية في المملكة، إضافة إلى أكثر من 350 مطورا ومهندسا تقنيا من الكوادر الوطنية، جرت في ثماني مناطق مختلفة بالمملكة، لضمان وصول الدعم الفني والتأهيلي لجميع الجهات، وأسهمت هذه اللقاءات في تطوير وإطلاق أكثر من 500 خدمة جديدة داخل تطبيق «توكلنا».

ومن المقرر استمرار عقد هذه اللقاءات لتشمل باقي الجهات الحكومية في مختلف مناطق المملكة لتُوَضَّح أبعاد أهمية التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» وما يحظى به من قدرات متقدمة على التطوير المستمر والمرونة الرقمية العالية التي سهلت على الجهات الحكومية إضافة خدماتها الجديدة للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء، لدعم الجهود الوطنية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بما ينعكس على رفع مستوى رضى المستفيدين.

ويتيح التطبيق تجربة رقمية فريدة من نوعها تتمثل في إمكانية استعراض أكثر من 350 نوعا من البطاقات الرسمية التي تمنحها الجهات الحكومية لمستفيديها بمختلف فئاتهم العمرية بما في ذلك بطاقات المتقاعدين، والضمان، ومن هم على رأس العمل، والبطاقات الخدمية المتعلقة بمقتنيات المستفيد مثل: الرخصة، والاستمارة، وغيرها.

كما يتيح إمكانية الدخول على الخدمات من جميع الدول حول العالم وبسبع لغات لتبين مدى ما وصل إليه التطبيق في مرحلته الحالية من قدرات تقنية متقدمة يضاهي فيها مستوى التطبيقات الإقليمية والدولية المماثلة علما بأن تطبيق توكلنا يواصل جهوده التطويرية ليكون التطبيق الأبرز في العالم بمستوى وعدد خدماته، ويدعم التوجه الوطني في تحقيق الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.