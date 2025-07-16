أتاحت منصة أبشر خدمة جديدة لملّاك المركبات تسمح لهم بإصدار لوحات صغيرة للسيارات الرياضية.

ويُسمح بإصدار لوحات صغيرة للسيارات الرياضية، مع الاكتفاء بالأحرف والأرقام الإنجليزية، ويشمل ذلك «تفاصيل الطلب، واختيار العنوان، والدفع وطلب المراجعة».

ويتم تحديد نوع الطب وما إذا كان «فقدان»، أو «تالف»، وإضافة الشعار وتغيير المقاس، ثم نقل اللوحات بظهور «لوحة قصيرة (للسيارات الرياضية)».

وتقدم خدمة نقل اللوحات لمالك اللوحة طلب تبديل لوحات المركبة بين مركباته التي يمتلكها، أو استبدال اللوحة مع لوحة أخرى لمركبة يملكها مالك آخر واستعراض تفاصيل الطلبات السابقة.