اختتمت اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2025، الذي أقيم في مدينة تورونتو بدولة كندا من 14 إلى 16 يوليو الجاري، بمشاركة سعودية استثنائية.

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، بوفد وصل إلى أكثر من (170) مهنيا من القطاعين العام والخاص بالمملكة، إضافة إلى مرشحي الهيئة للمشاركة في الجلسات الحوارية للمؤتمر، وهم المشرف العام على المراجعة الداخلية بالديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيتة المنديل، ومدير المراجعة الداخلية في شركة علم عبدالعزيز الحيدري، ومدير عام إدارة المراجعة المستمرة بشركة علم سيف الدين، حيث ناقشوا خلالها كل ما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية، مبرزين دور المملكة العربية السعودية القيادي والريادي في دعم وتطوير مهنة المراجعة الداخلية على المستوى الإقليمي والدولي.

كما شهد المؤتمر الإعلان عن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2027 ممثلة بالهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، في تأكيد جديد لمكانة المملكة بوصفها وجهة بارزة لاستضافة المحافل والمؤتمرات الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، أن مشاركة الهيئة جاءت لتؤكد دور المملكة المحوري على خريطة الأعمال الدولية في ما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية التي أصبحت من أولويات وإستراتيجيات المنشآت لضبط المنظومة الرقابية، مبينا أن الخطوات والقفزات الاقتصادية والتنموية للمملكة لها بالغ الأثر في حضور المهنيين السعوديين على المستوى الدولي بصورة مستدامة لمواكبة التطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة -حفظها الله- التي دائما ما تحث على الإبداع والابتكار والتطوير.

يُذكر أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين يُعد أكبر تجمع للمهنيين في المراجعة الداخلية على المستوى الدولي، بمشاركة أكثر من (5000) مراجع داخلي من مختلف دول العالم، ناقش خلاله (76) متحدثا (7) موضوعات رئيسية تتعلق بالمراجعة الداخلية وتطوير ممارساتها في مجال العمل.