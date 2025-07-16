أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديد- الجرائمَ الوحشيّة المتواصلة التي ترتكبها قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضدّ المدنيين العُزّل في قطاع غزة، مُعربةً عن صدمتها من التقارير المروّعة الصادرة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول مقتل (875) شخصاً أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، في مواقع المساعدات في القطاع.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بسياسة حكومة الاحتلال المتمادية في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وإنسانيّته وكرامته، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلّ القِيم الأخلاقية، والقوانين والأعراف الدوليّة.

وشدّد فضيلته على الضرورة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الطغيان، واتخاذ موقف عاجل وجدّي لوقفِ هذه المجازر المروّعة التي تُواصل آلةُ حرب حكومة الاحتلال الإسرائيلية ارتكابَها، وتفعيل الآليات الدوليّة لردعِها، ومحاسبة المسؤولين عنها.