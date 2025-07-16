أعلنت جامعة طيبة تمديد فترة التقديم على برنامج الترقية الأكاديمية «تجسير» لدرجة البكالوريوس في التخصصات الصحية: التمريض، والصيدلة، والأشعة، والمختبرات.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات بشرية عالية الكفاءة، وتمكين الممارسين من تقديم رعاية صحية متقدمة، والحصول على درجة البكالوريوس.

ويتضمن البرنامج عدداً من الشروط، منها: ألّا تقل مدة الدراسة عن سنتين حسب المدة المحددة، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، والنجاح في اختبارات القبول، والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي.

ويمتد التقديم على البرنامج حتى (24 محرم 1447هـ)، فيما تُجرى المقابلات خلال الفترة من (25 إلى 29 محرم)، ويُعلَن عن النتائج يوم الأحد (2 صفر).

ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني، عبر موقعها الرسمي للاطلاع على التفاصيل والشروط، مؤكدةً أن البرنامج يشكّل فرصة مميزة لتجسير المسار المهني نحو مستقبل أكاديمي ومهني واعد.