اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في العاصمة التشادية إنجامينا، أعمال ورشة العمل المتخصصة بعنوان: «التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن، واتفاقيات الأمم المتحدة، والمعايير الدولية ذات الصلة»، التي استمرت يومين، وذلك ضمن أنشطة المرحلة الرابعة من برنامج دول الساحل.

وحضر ختام الورشة الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وأدار الورشة المستشار ياسر الطائفي، الخبير في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، واستهدفت الورشة العاملين في الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والمدققين، وصنّاع السياسات، والمسؤولين الحكوميين، ومسؤولي الامتثال.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، بدءاً بمقدمة حول قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة، والمعايير الدولية وأفضل الممارسات، وصولاً إلى التحديات المتعلقة بالتنفيذ والامتثال.

وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات والإستراتيجيات اللازمة للتطبيق الفعّال لقرارات مجلس الأمن، وتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية، ومواءمة السياسات الوطنية مع المعايير العالمية، ومعالجة التحديات المتعلقة بآليات الرصد والتنفيذ، ضمن جهود محاربة تمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

وعبّر المشاركون عن تقديرهم لمستوى التنظيم والمحتوى العلمي والتطبيقي للورشة، مؤكدين استفادتهم من النقاشات والعروض، وأثرها المباشر في تطوير أدائهم الوظيفي، وتعزيز أدوات العمل المؤسسي، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من البرامج التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في إطار برنامجه الإقليمي لدول الساحل (تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، بوركينا فاسو)، إذ يُتوقّع أن تسهم مخرجات الورشة في تعزيز التكامل المؤسسي، وتحديث السياسات الرقابية، وبناء قدرات وطنية مؤهلة لمواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بتمويل الإرهاب، بما يعزّز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.